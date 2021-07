Covid, sale a due il numero dei ricoverati al San Pio di Benevento Nelle ultime 24 ore un nuovo ingresso nei reparti dedicati alla cura del coronavirus

Sale purtroppo a due il numero dei ricoverati all'interno dei padiglioni dedicati alla cura del covid nell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Fino a ieri c'era infatti una sola persona all'interno del reparto di Malattie infettive. Oggi, invece, dal consueto bollettino quotidiano che arriva dall'ospedale risulta una seconda persona arrivata direttamente in ospedale positiva al virus.

Anche in questo caso dsi tratta di un paziente della provincia di Benevento. Si allontana, dunque, la speranza di avere nuovamente l'ospedale San Pio covid free. Non risultano per fortuna pazienti in terapia intensiva o sub intensiva che, nonostante il nosocomio fosse rimasto oltre 10 giorni senza pazienti covid, non sono mai stati smantellati ma all'esigenza utilizzati da pazienti non covid.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti dal febbraio 2020 sono 324 su complessive 1.305 persone trattate (sospetti 204 e accertati 1.101), mentre i guariti risultano essere 766.