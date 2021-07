"Via Mariano Russo. Serve segnaletica orizzontale per la nostra sicurezza" I residenti dell'arteria di Benevento chiedono l'intervento del Comune: si ignora il doppio senso

“Predisporre una valida segnaletica, specialmente orizzontale, oppure istituire il senso unico di marcia”. Sono queste le semplici, ma allo stato sembra inascoltate, richieste dei residenti di via Mariano Russo, la strada che da via XXV Luglio conduce dinanzi alla Stazione ferroviaria centrale. Un'arteria a doppio senso di marcia ad eccezione dell'ultimo tratto in corrispondenza di piazza Colonna. Un doppio senso che dà la possibilità, specialmente ai residenti del parco Inatel di poter percorrere la strada in direzione del Consorzio Agrario in modo da evitare di ingolfare ancora di più viale Principe di Napoli. Il problema, che dura ormai da anni, è dato dal fatto che la maggior parte degli automobilisti ignora il doppio senso e, quindi, imboccano via Mariano Russo occupando la corsia opposta e troppo spesso lasciano le auto in sosta in strada pensando che si tratti di un senso unico.

“Un problema per noi residenti e per tutti coloro che vogliono fare inversione tra i palazzi per tornare indietro che ormai dura da troppo tempo. Difficoltà anche per gli autisti dei bus che transitano lungo il tratto di via Russo. Per fortuna la velocità delle auto è quasi sempre ridotta e per questo non sono frequenti scontri frontali” spiegano i residenti. Ed è per questo motivo che chiedono al Comune, e in particolare all'Ufficio mobilità di Benevento, o di ripristinare la segnaletica orizzontali con strisce ben visibili e durature – magari anche mettendo dei dissuasori in gomma per non far occupare la corsia opposta, oppure istituire direttamente il senso unico che da via XXV Luglio conduce a piazza Colonna”.