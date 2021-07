Mastella: il Comune assicura tamponi gratis per testare chi rientra dall'estero Il sindaco lancia l'appello agli indecisi: vaccini essenziali

Comincia con un appello agli indecisi del vaccino anticovid la consueta telefonata domenicale ai cittadini del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. “In Italia mancano all'appello 4milioni di persone, alcune migliaia anche nel Sannio. Mi rivolgo a loro, vaccinatevi, perché la recrudescenza del virus è forte”.

E infatti si sono registrati nuovi casi di contagio nei comuni di Sant’Angelo a Cupolo e di San Nicola Manfredi emersi dopo la festa di matrimonio svoltasi sabato scorso in un locale nella frazione di Bagnara.

“Il contagio è molto più veloce – prosegue Mastella – anche se il vaccino ci aiuta. Se stiamo attenti possiamo evitare la didattica a distanza per le scuole che tanti problemi ha creato ai nostri ragazzi”.

E sui rientri dalle vacanze “Il Comune assicura tamponi gratuiti per testare chi torna dalle vacanze”.

Il sindaco invita il governo a velocizzare le azioni per la green card “E' giusto che chi ha fatto il vaccino possa avere meno limitazioni rispetto a chi invece non si è vaccinato” e ipotizza tamponi o green card anche per l'ingresso agli eventi che si terranno in città. Poi rilancia anche l'appello all'uso dei dpi “Continuate ad usare le mascherine, è un gesto essenziale per non tornare ad intasare gli ospedali”.

E sulle attività della settimana appena trascorsa chiosa “Sono soddisfatto dell'illuminazione di contrada San Vitale e dell'aumento della portata idrica che servirà oltre 700 famiglie. Torno a ribadire che l'acqua, nella nostra città, è sempre stata potabile”.