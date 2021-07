A Benevento la staffetta "Obiettivo Tricolore" promossa da Alex Zanardi Domani tappa in città, dalle 9.30 alle 15 presso l'Arco di Traiano

Domani (20 luglio) farà tappa a Benevento la staffetta “Obiettivo Tricolore”, manifestazione che nasce dal progetto di Alex Zanardi di portare in giro per l’Italia un messaggio di speranza, forza e resilienza. Lo rendono noto il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato allo Sport, Enzo Lauro.

La manifestazione, che vede impegnati 70 atleti paralimpici che in 54 tappe attraversano 18 regioni passandosi un unico testimone per oltre 3.000 km, prevede per domani dalle 9:30 alle 15:00, presso l’Arco di Traiano, l’allestimento dello stand Obiettivo 3 con attività informativa e

di reclutamento di nuovi atleti, con possibilità di provare l’handbike e approcciare ad altri sport paralimpici come triathlon, tiro con l’arco e tennis. Saranno presenti anche i rappresentanti della Fondazione Michele Scarponi con attività di promozione della sicurezza stradale, rispetto delle regole e dell’altro più fragile.

Alle 10:30 è prevista una visita guidata lungo il circuito 4 Imperatori, alle 12:30 l’arrivo dell’atleta Antonello Pizzi e lo scambio del testimone con l’atleta Lucia Nobis, la cui partenza per Montella è prevista per le ore 14:30. Saranno presenti alla manifestazione anche il presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico, Carmine Mellone, e il presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana, Pino Cutolo.