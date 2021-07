Sanitari aggrediti a Benevento, la solidarietà del Cmitato Croce Rossa De Michele: a loro profonda gratitudine per il lavoro incessante in questi tempi difficili

Il Comitato Croce Rossa di Benevento con una nota a firma del presidente Giovanni De Michele, unitamente al punto ascolto antiviolenza CRI, con l’avvocato Michela Montella, esprimono "la più alta forma di sostegno ai professionisti sanitari del Fatebenefratelli, per la gravità degli atti di aggressione, compiuti a loro danno in queste ore. Ai suddetti professionisti va la nostra più profonda gratitudine per il lavoro incessante che in questi tempi difficili stanno mettendo in atto. Tali storture risultano essere inaccettabili e, le aggressioni non possono mai proporsi come soluzioni ad eventuali carenze e/o problematiche. Sì coglie l'occasione per ricordare che la Croce Rossa da tempo è impegnata nella campagna Heart care in Danger tesa a sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza contro gli operatori sanitari, le strutture e veicoli. Il punto ascolto di Benevento, attivo anche nel periodo estivo, è raggiungibile al numero 392.2132863".