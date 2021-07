Mastella: Unisannio al quinto posto, soddisfatti Il sindaco si congratula per il risultato ottenuto dall'Ateneo del Sannio

"Quinto posto per l’Università del Sannio. Complimenti al Rettore, ai Professori ed a quanti vi lavorano con dedizione ed impegno". Cosi il sindaco Clemente Mastella sul riconoscimento ottenuto dall'Ateneo del Sannio.

"Lo ha decretato il Censis. Una bella soddisfazione per il notevole balzo in avanti nella graduatoria delle piccole Università italiane. Iscriversi nella nostra Università significa uscirne con risultati lodevoli e con possibilità serie di inserimento professionale. La città è vicina alla nostra Università ed felice per il risultato conseguito".