Asiaeducational, a palazzo Mosti premiate le scuole vincitrici il progetto dedicato alla sensibilizzazione dei più piccoli sui temi ambientali

Si è tenuta questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Mosti la premiazione delle quattro classi delle scuole primarie della città estratte tra quelle che hanno partecipato ad Asiaeducational, il progetto dedicato alla sensibilizzazione dei più piccoli sui temi ambientali attraverso l'utilizzo di una piattaforma online. Il sindaco Clemente Mastella e l'amministratore unico dell'Asia Donato Madaro hanno consegnato le targhe ricordo ed i buoni che saranno spesi in materiale didattico alle docenti e agli alunni delle scuole Mazzini e Pezzapiana di Benevento.

"Il progetto - ha spiegato Madaro in sede di conferenza stampa - ha visto la partecipazione di tutte le scuole primarie della città riscuotendo un certo successo tra i bambini che si sono divertiti a partecipare al contest per cui li premiamo. Un dato non affatto scontato dal momento che il progetto è stato avviato in un contesto compromesso dalla crisi pandemica. Considerata l'alta adesione registrata siamo certi che insieme alla Achab, la società che ha sviluppato la piattaforma, ed il Comune, proporremo un contest per il prossimo anno scolastico".

"Grazie all'Asia ed al Comune di Benevento per questa lodevole iniziativa - ha dichiarato Rosetta Passariello, dirigente scolastico della scuola Pascoli - Conosciamo bene quali sono le incombenze

rispetto ai problemi ambientali e quanto sia fondamentale la consapevolezza di ciascuno di noi al riguardo. I bambini hanno grandi capacità di apprendimento, queste attività laboratoriali li coinvolgono rendendoli partecipi".

"Siamo molto contenti di questa iniziativa - ha concluso il sindaco Mastella - che ha trovato rispondenza efficace nella collaborazione tra personale scolastico e famiglie. E' molto importante sensibilizzare i più piccoli sui temi della raccolta differenziata e ambientali più in generale per far crescere coscienze consapevoli".