Barone: all'Asi un'azienda leader nel settore dell'innovazione tecnologica Il Presidente del Consorzio: ottimo il risultato Unisannio nella classifica Censis

"Complimenti all'UniSannio. Scalare quattro posizioni, da nona a quinta, nell'annuale classifica del Censis delle migliori piccole università evidenzia una positiva effervescenza dell'ateneo beneventano". Così il presidente del Consorzio Asi della provincia di Benevento, Luigi Barone, nel commentare i dati del Censis sulle università. "L'ottimo lavoro del rettore Canfora, di tutto il personale docente e non docente e l'impegno degli studenti hanno consentito all'Università del Sannio, nonostante la sua giovane età, di superare atenei storici. Gli indicatori sono tutti molto positivi a partire dalla occupabilità per finire ai servizi digitali", aggiunge il numero uno dell'Asi che prosegue: "E' chiaro che bisogna rafforzare sempre più la sinergia territoriale per rendere l'UniSannio partecipe nelle dinamiche di sviluppo legate al mondo produttivo ed economico. In tale ottica, riconoscendo all'Università del Sannio un ruolo strategico, a breve nell'agglomerato Asi di Ponte Valentino si insedierà un'azienda leader nel settore dell'innovazione tecnologica".