Mensa scolastica a Benevento, domani al via le iscrizioni al servizio Ecco le misure di solidarietà alimentare a favore dei nuclei familiari

Domani al via le iscrizioni online al servizio mensa per l’anno scolastico 2021/2022. A renderlo noto è l’assessora all’Istruzione, Rossella Del Prete. A tal proposito l’assessora ricorda che, di recente, la Giunta Comunale ha deliberato l’attivazione delle “Misure di solidarietà alimentare a favore dei nuclei familiari con figli fruitori del servizio di refezione scolastica”. Pertanto, sino alla soglia ISEE di € 21.000,00 è prevista la contribuzione pari al 100% della tariffa. Oltre la soglia ISEE di € 21.000,00 è prevista la contribuzione pari al 70% della tariffa. I non residenti non potranno ovviamente beneficiare delle suddette contribuzioni.

Le iscrizioni potranno essere effettuate accedendo alla voce “Refezione Scolastica” dell’Area Tematica “Servizi Scolastici” presente sul sito web del Comune all’indirizzo https://www.comune.benevento.it/portale/servizi- scolastici. L’avviso pubblico per l’iscrizione al servizio è stato invece pubblicato all’Albo pretorio online (pubblicazione n. 2818).