Aggressione ospedale, Cgil Campania: datori di lavoro devono garantire sicurezza Il personale denunciava da tempo la necessità di un miglioramento della sicurezza

"E’ davvero sconcertante aver dovuto registrare l’ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario proprio nel giorno in cui sono stati diffusi i dati della relazione annuale Inail 2020. L’istituto, infatti, da tempo registra un sensibile aumento di aggressioni ai danni degli operatori sanitari. Sulla dinamica di quanto avvenuto al Fatebenefratelli di Benevento dove tre operatori sono rimasti feriti e tra essi il dirigente sindacale della Fp Cgil Pompeo Taddeo, sono state aperte le indagini del caso. Peraltro, proprio al Fatebenefratelli, un personale stanco e preoccupato denunciava da tempo la necessità di un miglioramento della sicurezza".

Nel condannare il gravissimo episodio e nel manifestare piena solidarietà ai lavoratori coinvolti, la Fp Cgil Campania denuncia ancora una volta le condizioni in cui operano troppi professionisti del settore: carenza di mezzi, carenza di organici e, come se non bastasse, il timore quotidiano per la propria incolumità in un contesto in cui è palesemente aperto un conflitto tra il dovere che ha il personale sanitario di

garantire salute e le persistenti tendenze alla riduzione dei costi del personale e per la sicurezza nei luoghi di lavoro che la Fp Cgil Campania denuncia da tempo. "Questa Organizzazione Sindacale - evidenzia una nota a firma dell Segretario Generale Alfredo Garzi Cosentino e del Segretario Sanità Privata Marco D’Acunto - richiede con forza che presso il Fatebenefratelli ed in tutte le strutture sanitarie classificate e accreditate del territorio campano si adottino tutte le iniziative perché i professionisti della sanità possano svolgere il proprio lavoro di cura nella più assoluta sicurezza.

La Fp Cgil Campania opererà affinché si passi dalle parole ai fatti cominciando ad imporre che in tutte le strutture si attivi l’organismo paritetico per la prevenzione e il contrasto delle aggressioni al personale dipendente fortemente voluto e previsto nel rinnovato contratto collettivo della sanità privata".