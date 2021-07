Querelle su diga, Noi Campani incalza Mortaruolo "Il consigliere regionale del Pd sta con Bonavitacola o con parte della locale segreteria?"

"Sulla questione della diga di Campolattaro il consigliere regionale del Pd Mortaruolo sta con il vicepresidente della Regione Bonavitacola o con una parte della locale segreteria del Pd?". La domanda arriva dalla segreteria provinciale sannita di Noi Campani: "Noi siamo senza se e senza ma con l'onorevole Bonavitacola che da tempo, assieme al sindaco Mastella e al presidente della provincia Di Maria, lavora per rendere utilizzabile l'invaso, il consigliere Mortaruolo invece tace, perché evidentemente acconsente all'assurda posizione di una parte del Pd sannita?", chiedono ancora i dirigenti del partito di Mastella, che concludono: "Mortaruolo è sempre prodigo di comunicati, saremmo lieti di conoscere la sua posizione sulla diga, ovvero se condivide, come noi, l'operato della Regione o se invece, come rivendica una parte del Pd locale, auspica la nomina di un commissario di governo. Attendiamo risposta".