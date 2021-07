Telesia for Peoples, città pronta ad accogliere ospiti e visitatori Il sindaco Caporaso: iniziativa meritevole del nostro sostegno morale

“Voglio ringraziare chi con impegno e passione lavora alla realizzazione di questo evento portandolo proprio qui nella nostra città”. Così il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso alla vigilia dell’evento Telesia for Peoples, giunto all’ottava edizione, che si volge nel parco delle Terme.

“Abbiamo voluto confermare il patrocinio del Comune di Telese Terme, così come è stato fatto negli anni precedenti, ritenendo l’iniziativa meritevole del nostro sostegno morale. E, devo dire, che quest’anno abbiamo avuto un motivo in più per patrocinare Telesia for Peoples, giunta alla ottava edizione, in quanto tra i premiati ci sono nostri illustri concittadini: il dottore Giuseppe Petronzi, oggi Questore di Milano, che con la sua brillante carriera sta portando lustro alla nostra città; Eduardo Presutto, imprenditore a capo di una importante azienda la cui crescita ha travalicato ormai i confini nazionali”.

Il primo cittadino, poi, darà il suo benvenuto ai partecipanti alla tavola rotonda su turismo e lavoro nel periodo del post-covid che si terrà venerdì 23 alle 21: “Ringrazio il nostro Vescovo, monsignore Mazzafaro, per aver confermato la sua presenza nella nostra città, con Sua Eccellenza e la comunità telesina si è stabilito fin da subito un rapporto speciale. Telese sarà lieta di accogliere tutti gli ospiti e i partecipanti alla tavola rotonda, in particolare John Ramsey, dell’associazione che rappresenta le forze dell’ordine federali americane, il sindaco della nostra città capoluogo, Clemente Mastella, il nostro presidente della Provincia Antonio Di Maria, Felice Casucci, assessore regionale al turismo e nostro concittadino. Ne approfitto per fare ancora un in bocca al lupo agli organizzatori e per rivolgere un grazie a tutti coloro, turisti e visitatori, che stanno venendo a Telese in queste settimane attratti dalla bellezza e dalla accoglienza della nostra città”.