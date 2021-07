Una serata in onore del regista Assanti In proiezione il fil Il giovane Pertini, girato anche nel Sannio

“Il giovane Pertini - combattente per la libertà”, film prodotto da Genoma Films per la regia di Giambattista Assanti, sarà proiettato, a cura della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, il prossimo 26 luglio alle ore 22.00 nel Giardino Archeologico nell’isola di Ventotene nel corso di una serata speciale in onore del regista irpino scomparso nello scorso mese di maggio.

Il film, dedicato alla lotta al fascismo condotta con intransigenza da Sandro Pertini, futuro Presidente della repubblica, è stato girato da Assanti in molte “location” del Sannio, tra le quali la stessa Rocca dei Rettori, sede istituzionale della Provincia di Benevento, il Museo del Sannio, il Palazzo del Governo, Santa Croce del Sannio, Colle Sannita e Circello.