Covid. "Aumentano i positivi e le persone in isolamento" I dati pubblicati dal comune di Telese con l'ultimo aggiornamento sull'emergenza coronavirus

“Secondo il dato ufficiale dall'ultimo aggiornamento, ad oggi, aumentano i positivi e quelli che si trovano in isolamento domiciliare, obbligatorio e fiduciario”. E' il dato pubblicato dal comune di Telese Terme che illustra i numeri relativi alle persone che risultano positive al covid e quante invece sono in isolamento domiciliare.

Dati – viene precisato – aggiornati ad oggi, 10 settembre. In particolare, secondo lo schema reso noto dall'Ente nella cittadina termale si registrano quattro i casi di positività, dieci invece le persone in isolamento domiciliare, obbligatorio e fiduciario. Di qui il nuovo invito rivolto ai cittadini a continuare a rispettare tutte le misure previste anche in questa fase dell'emergenza coronavirus: “utilizzo delle mascherine, distanziamento, lavare spesso e correttamente le mani”.