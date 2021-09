Benevento si prepara alla Notte delle Streghe Il programma della manifestazione in scena domani e domenica in centro

Una due giorni per immergersi nella leggenda madre di Benevento. Domani e domenica (18 e 19 settembre) torna per la sua IX edizione la Notte delle Streghe. Il collaudato evento si snoderà nel centro della città. E dunque spazio al museo della tortura, al processo ad una strega, e poi musica, teatro, esposizioni, racconti e un sabba. Non mancheranno itinerari turistici e uno spazio dedicato ai mercatini di artigianato.

Insomma spazio alla magia di una leggenda affascinante che rappresenta Benevento nel mondo.

E a scorrere il fittissimo programma della due giorni scopriamo che la Galleria ex Palazzo Bosco – Corso Garibaldi si trasformerà nelle due serate del fine settimana dalle 20 a mezzanotte nel “Museo della tortura: il tormento dell’anima” per esporre una collezione di strumenti utilizzati nel periodo dell’inquisizione per massacrare e uccidere con una lenta agonia donne accusate di essere delle Janare.

Il Chiostro del Museo del Sannio – Piazza Santa Sofia sarà teatro di ‘Il Processo ad una Strega’ della compagnia teatrale dei ‘Matt…atttori’. Una ricostruzione storica che consente al pubblico di rivivere i tormenti dell’anima di queste povere donne colpevoli solo di essere delle guaritrici. (rappresentazioni sabato 18 alle 21 e alle 23 e domenica 21 e 22).



La due giorni (dalle 9 a mezzanotte) vedrà Piazza Castello animata dal ‘Mercatino delle Streghe’: artigianato, collezionismo, antiquariato stimoleranno la curiosità di chi vorrà fare acquisti sfiziosi ed originali con esposizione e vendita di oggetti artigianali, essenze, unguenti ed erbe officinali, pietre magiche e prodotti naturali.

In Piazza Castello domani (sabato 18) dalle 20 alle 24 ‘Witches and cars’ esposizione auto d’epoca a cura del Benevento Car Classic Club.

In Piazza Roma, ancora domani alle 20.30 ‘Jazz e Magia: Voci di donne’ concerto di Valentina Fedullo. Le Janare erano donne libere che creavano suggestione e mistero con la loro capacità di trascendenza… nella musica jazz ritroviamo queste caratteristiche nelle grandi voci femminili… donne innovatrici, portatrici di un grande potere evocativo e spirituale, il quale è alla base del loro fascino e della loro magia. Di ciascuna di queste donne verrà presentato il "sortilegio", ovvero il brano col quale hanno maggiormente "incantato" le loro platee.

Alle ore 22.00 seguirà ‘Ritmi di luna: la ballata delle Janare’ La Paranza di Romeo Barbaro musica dal ritmo frenetico e sensuale coinvolgerà il pubblico in danze sfrenate e ritualistiche per allontanare gli spiriti maligni e propiziarsi la buona sorte (biglietto d’ingresso € 10,00 in prevendita presso il Museo delle Streghe di Benevento – Via San Gaetano, 22 – Tel. 338 9543455).

In Piazza Roma domenica 19 settembre alle ore 21.30 ‘JANUAE di Donne ed altre Streghe’ concerto degli Emian Pagan Folk. La danza, le parole magiche evocate attraverso il canto e le potenti figure femminili del folklore saranno il tema sul quale si snoderà il concerto.

E sarà visitabile dalle 20 a mezzanotte sia sabato che domenica il ‘Museo delle Streghe’. Si tratta del primo museo dedicato alla stregoneria che ospita una collezione di manufatti legati ad ogni aspetto dell’oscuro mondo delle streghe e dell’occulto. L’esposizione raccoglie testimonianze e reperti che ricostruiscono con un percorso storico e filologico il mondo abitato da Streghe e tradizioni popolari che fanno parte del patrimonio culturale della città di Benevento, luogo prediletto dalle streghe e dove queste ultime solevano incontrarsi per partecipare al Sabba.

Inoltre in programma anche Benevento - Storie e Streghe: formule e unguenti a cura di Enzo Gravina. I racconti prendono forma e creano un percorso suggestivo e coinvolgente, il racconto di un antico sapere perduto per far conoscere i segreti di una delle leggende più misteriose ed affascinanti.

L'Hortus Conclusus, invece, in entrambe le serate (20-24) ospita ‘Il Grande Sabba’ Rievocazione dei riti propiziatori che radunavano migliaia di streghe intorno al noce di Benevento.

‘Antro della Magia’ Luogo incantato dove le streghe attraverso il potere di erbe e di pozioni magiche dominano le forze della natura. Mistero, occulto, antichi sortilegi travolgeranno i visitatori riportandoli indietro nel tempo.

Nella Corte della Rocca dei Rettori ‘Non sono una Strega’: la leggenda del Ponte delle Janare, rappresentazione teatrale della compagnia ‘Libero teatro’. Riti sabbatici, le rive di un torrente, la luna piena e le tenebre della notte … la leggenda del Ponte delle Janare… una neonata, frutto dell’unione del diavolo e di una strega viene data in adozione ad una coppia senza figli ma la sua bellezza le costerà la vita. Lo spettacolo è in programma sabato (alle 20 e alle 20.30) e domenica (20.30 – 21.30).

I Giardini Rocca dei Rettori, domani, (18 settembre) ospiteranno anche Itinerari Magici, alla scoperta di Benevento: la città delle Streghe a cura della Scuola Superiore di Mediazione Linguistica Internazionale di Benevento in collaborazione con L’Associazione “Terre Magiche Sannite” e il Centro Studi Carmen Castiello. Rievocazione storica ed artistica di alcuni momenti salienti legati alla leggenda ed alla storia delle Streghe di Benevento (Prima rappresentazione 21.30 - Seconda rappresentazione 22.30).

In Piazza Santa Sofia in entrambe le serate (dalle 20.00 alle 24.00) Striaria: l’arte al chiaro di luna. Un museo a cielo aperto in cui gli artisti esporranno le loro opere per far immergere il pubblico nel colorato mondo dell’arte a 360 gradi in un equilibrio perfetto tra creatività e magia.