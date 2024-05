Sannio Europa. Lega: "Vergognosi". I mastelliani: "Su legalità imparino da noi" Botta e risposta dopo la nomina di Del Vecchio al posto di Sauchella

Il caso Sannio Europa agita la politica beneventana. E infatti dopo la nomina di Del Vecchio al posto di Sauchella nel ruolo di amministratore unico durissimo è l' attacco della Lega con Barone: "Quanto verificatosi questa mattina alla Provincia di Benevento, con la defenestrazione per motivi politici dell'amministratore unico di Sannio Europa Giuseppe Sauchella, è di una gravità inaudita e non resterà certo senza conseguenze. Rimuovere senza giusta causa un amministratore di una società pubblica che sarebbe scaduto tra oltre un anno soltanto perché, probabilmente, non allineato politicamente, rappresenta una chiara vendetta nei confronti di uno stimato professionista, colpevole di non aver ubbidito, nei mesi scorsi, agli ordini politici di evitare la sfiducia al sindaco del suo comune o peggio ancora per un pranzo con il sottoscritto.

È ancora più grave, però, che questa defenestrazione sia stata messa in atto a quindici giorni dal voto delle Europee, configurando ipotesi che spetta ad altri organi dello Stato verificare. In ogni caso all'avvocato Sauchella la solidarietà mia e della Lega e al vertice della Provincia di Benevento un bel cartellino rosso per essersi reso protagonista di una ritorsione politica che ricorda le peggiori dittature sudamericane".

La replica dello stato maggiore mastelliana però non si fa attendere: "Troviamo ridicola la pantomima mediatica che la Lega vorrebbe montare sulla vicenda di Sannio Europa. La Lega e qualche suo candidato sono in chiara malafede. C'è stato un semplice avvicendamento ai vertici di una Partecipata della Provincia. Un presidente in scadenza è stato semplicemente sostituito quando il suo mandato era scaduto. Al vertice di Sannio Europa va una persona perbene, di specchiata moralità. In bocca al lupo a Raffaele Del Vecchio, a Sannio Europa farà benissimo", lo scrivono in una nota i capigruppo di maggioranza alla Provincia Carmine Agostinelli, Antonio Capuano e Alfonso Ciervo.

"La Lega non si azzardi a fare moralismo da quattro soldi o da adombrare addirittura ipotesi di reato: questo è vergognoso.

Dai vecchi e nuovi esponenti leghisti non abbiamo nulla da temere sul piano giuridico, nulla da imparare sul piano della moralità e tutto da insegnare sul piano della legalità e trasparenza delle procedure", concludono i capigruppo.