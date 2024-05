Benevento-Triestina, il dato della prevendita a 24 ore dal fischio d’inizio L’aggiornamento in vista del ritorno degli ottavi di finale dei play off

Nuova giornata di prevendita in casa giallorossa, con i sostenitori sanniti che hanno staccato circa 1500 biglietti rispetto a ieri. Alle 19.40 si contavano 4815 emissioni, alle quali occorre aggiungere i 93 tagliandi (dato definitivo) del settore ospiti. La prevendita per la tifoseria giallorossa proseguirà nella giornata di domani, fino alle 20:30, orario in cui ci sarà il fischio d'inizio di Benevento-Triestina.