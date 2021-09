"Grazie alla tutela della risorsa idrica risparmiati 2mila metri cubi al giorno" L'Ad Gesesa, Rubbo traccia il bilancio di un'estate caratterizzata dalla siccità e annuncia novità

Nonostante l'estate appena trascorsa sia stata caratterizzata, nel Sannio, da una forte siccità, pochissime sono state le interruzioni idriche per le utenze servite dalla Gesesa di Benevento. Un buon risultato che ottenuto dall'azienda del Gruppo Acea che a Benevento e in numerosi centri del Sannio fornisce l'erogazione idrica.

Aumento delle portate ottenuto grazie a specifici accordi anche con l'acquedotto Campano e Torano – Biferno e una riduzione drastica delle perdite lungo le condotte idriche di competenza. Obiettivo, quest'ultimo, lanciato durante la presentazione del nuovo organigramma con l'inserimento di nuove figure per apportare il massimo risultato e tanti obiettivi da mettere in campo, che si era svolta a giugno scorso quando i vertici Gesesa e Acea avevano incontrato tutti i dipendenti per fare il punto sul passato e il presente e lanciare la Gesesa nel futuro.

In quell'occasione era stato presentato anche la struttura per la tutela della risorsa idrica. “Grazie a questa struttura nel periodo estivo abbiamo risparmiato, come acqua immessa nella rete idrica di Benevento, circa 2mila metri cubi al giorno per tre mesi. Abbiamo gestito il periodo estivo e ancora più importante senza far mancare mai l'acqua agli utenti” ha spiegato soddisfatto l'amministratore delegato Gesesa, Salvatore Rubbo che però annuncia: “C'è ancora molto da fare in determinate aree della provincia e ci impegneremo al massimo. Come primo risultato sono soddisfatto”.

Non solo l'individuazione di perdite e sprechi ma anche progettazione per nuove linee: “Stiamo cercando di intercettare fondi della Regione, grazie ad una collaborazione sempre proficua, abbiamo già investimenti in atto su Foglianise, Telese Terme e Castelpagano in termini di rete idrica e stiamo per attivare un nuovo finanziamento su Morcone. C'è necessità di ripristinare le reti ed eliminare le perdite”.

Gesesa in azione, nelle ultime settimane, anche nelle contrade di Benevento dove non arrivava l'acquedotto: “Stiamo lavorando – ha rimarcato ancora l'Ad Rubbo – in alcune contrade, che a Benevento sono numerosissime, abbiamo predisposto un programma pluriennale per venire incontro alle richieste dei cittadini”. Un lavoro che durerà anni ma che ha come obiettivo la fornitura idrica per tutte le famiglie.

“Al cliente sia pubblico che privato di Gesesa dico – ha concluso Salvatore Rubbo – che la nostra mission è quella di avere al proprio fianco un soggetto industriale che fa gestione del servizio idrico integrato in modo professionale con competenze elevate con attenzione per ambiente e utente”.

