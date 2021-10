Un piano per ridare centralità alla Valle Caudina, l'appello a De Luca Il sindaco di Montesarchio a margine della visita del presidente della Regione a San Martine V. C.

"Far tornare la Valle Caudina un'area viva e centrale per la Campania e non solo: con questo obiettivo oggi, con l'amico e collega Pasquale Pisano e tutti i Sindaci della Unione Città Caudina abbiamo consegnato al governatore Vincenzo De Luca, in occasione della sua venuta a San Martino Valle Caudina, un documento che prefigura una strategia d'interventi ed azioni per il territorio, che conducono ad un Masterplan Valle Caudina redatto dalla struttura del Comune di Montesarchio, su iniziativa corale dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni della Valle Caudina". Così il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano a Margine dell'incontro con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca che ieri ha fatto tappa a San Martino dopo la drammatica alluvione di dicembre scorso.

“Dal presidente De Luca – spiega ancora il primo cittadino di Montesarchio - l'impegno ad un prossimo approfondimento presso Palazzo Santa Lucia, per farne confluire le diverse azioni, nella programmazione regionale. Documento programmato e valutato assieme all'assessore regionale Bruno Discepolo e peraltro già recapitato ai due presidenti della provincia di Avellino e Benevento, ai due commissari dei parchi del Taburno e del Partenio, allo stesso presidente dell'Asi di Avellino».

Entrando nel merito del progetto, il sindaco Damiano spiega: “Essendo la Valle Caudina un'area vasta che comprende comuni ricadenti nella provincia di Avellino e nella provincia di Benevento, è condizionata da regole e da burocrazia che ostacolano la creazione di una programmazione omogenea, e gli effetti negativi purtroppo hanno portato ritardi nello sviluppo e nella crescita del territorio. Noi chiediamo innanzitutto di creare un Campo Territoriale Complesso, come individuato dal Ptr, nei comuni della Città Caudina e da qui sviluppare un Masterplan, in modo da presentare un piano anche per utilizzare i fondi del Pnrr per la crescita e lo sviluppo del territorio.

Obiettivo primario naturalmente è la rottura dell'isolamento, con la realizzazione della strada a scorrimento veloce Benevento – Caserta via Valle Caudina, l'ammodernamento della tratta ferroviaria Benevento – Cancello ed il collegamento con la stazione Alta Velocità di Afragola e Alta Capacità di Benevento, tramite il passaggio della linea a Rfi; il completamento dell'asse attrezzato Paolisi – Avellino - Pianodardine.

E poi la creazione di sistemi e servizi per lo sviluppo delle imprese artigianali ed industriali,la valorizzazione dei nostri attrattori storico – architettonici come il Museo del Sannio Caudino, delle nostre produzioni enogastronomiche ed agroalimentari d'eccellenza, del Parco Regionale del Taburno e del Partenio, del sistema di fiumi e torrenti.

Insomma, un vero e proprio masterplan per il futuro della nostra valle.

E siamo fiduciosi – conclude Damiano -, vista la disponibilità e l'interesse con cui il Governatore De Luca ha accettato il documento invitando noi sindaci a restare uniti nella proposta per avviare subito a Napoli il confronto con le strutture regionali, testimoniando così, ancora una volta l'attenzione che questo governo regionale riserva al nostro territorio».