Covid. Un caso a scuola, al via tracciamento per tutta la classe Ad annunciarlo il sindaco Mauro De Ieso che assicura: "Monitoriamo attentamente"

Dopo un caso di positività a scuola, al via domani i tamponi molecolari per tutti gli studenti. Ad annunciarlo il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso illustrando l'attività di tracciamento predisposta dal comune.

Disposizioni attuate in considerazione della “situazione epidemiologica nel nostro paese a seguito di qualche positività riscontrata qualche giorno fa”, ed in particolare di un caso riscontrato “nella scuola secondaria inferiore del nostro plesso scolastico, abbiamo come Comune di Pago Veiano – scrive il primo cittadino - in collaborazione con l'equipe del Centro Medico-Diagnostico Delta messo a disposizione, per l'intera classe in questione, tamponi molecolari gratuiti volti ad ottenere un ottimo tracciamento per un sicuro rientro a scuola. I prelievi saranno effettuati domani mattina, 2 novembre, a partire dalle ore 9 e fino alle 11 presso la sede della Pro-loco in contrada Piane”. Ed in merito, il sindaco assicura: “Monitoriamo attentamente ogni criticità al fine di tutelare tutti, e nel ribadire l'obbligo di rispettare le regole igienico-sanitarie in corso invitiamo tutti alla cautela. Per ogni esigenza in merito siamo come Amministrazione Comunale a totale disposizione della cittadinanza”.