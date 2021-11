Covid: a Montesarchio 10 casi e attenzione alta Si guarda a focolaio di Cervinara, ma con cauta serenità viste le altissime percentuali di vaccinati

Attenzione alta, per quel che sta accadendo a Cervinara, anche nei centri limitrofi della Valle Caudina. In particolare a Montesarchio, il centro più grande e dunque per ovvie ragioni, dalle scuole ad altri servizi, riferimento della Valle Caudina, e anche per i numerosi locali ed esercizi commerciali presenti.

Nel centro guidato da Damiano si guarda ai casi covid, che al momento sono 10 e dunque non si registra un'escalation, ma sono comunque in crescita rispetto alle settimane scorse, quando i casi positivi erano sporadici, nell'ordine di una o due unità.

Preoccupazione mitigata dalla situazione vaccinale nel comune caudino: stando ai dati di venerdì il quadro vedeva l'89 per cento della popolazione vaccinata (oltre 10500 persone su 13mila) con una dose e l'82 per cento vaccinata con due dosi (circa 9700 persone), mentre già si stanno somministrando le dosi booster.