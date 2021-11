Arrivano i vaccini e parte la campagna di immunizzazione contro l'influenza Nel Sannio dosi anche per difterite, tetano, pertosse, malattie pneumococchiche ed herpes zoster

E' stato il prefetto di Benevento, Carlo Torlontano a sottoporsi, per primo, questa mattina, al vaccino contro l'influenza stagionale a margine della presentazione della giornata di promozione e di informazione sull'importanza dei vaccini. Non solo Covid e influenza, ma anche vaccini disponibili contro difterite, tetano, pertosse, malattie pneumococchiche ed herpes zoster, o volgarmente detto fuoco di Sant'Antonio.

Giornata informativa che si è svolta presso l'ex scuola allievi carabinieri, nella caserma dell'Arma “Pepicelli” al viale degli atlantici alla presenza di numerose autorità che al termine si sono sottoposta alla vaccinazione contro l'influenza. Dopo il prefetto Torlontano, infatti, i medici dell'Asl hanno vaccinato anche il Questore di Benevento, Edgardo Giobbi, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di finanza, i colonnelli Germano Passafiume ed Eugenio Bua ed ovviamente il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe. Vaccino anche per l'assessore comunale all'Ambiente, Alessandro Rosa intervenuto per il Comune di Benevento.

Nel Sannio, dunque, a disposizione un ulteriore lotto di vaccini che ha dato il via alla vaccinazione di massa contro l'influenza.

“Rivolgiamo un appello forte a tutta la popolazione: vaccinatevi contro l'influenza e contro le altre patologie indicate. Vaccini fondamentali per essere protetti”. Ha rimarcato il numero uno dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe. “Fino ad oggi abbiamo avuto solo piccole scorte, da oggi arrivano le dosi per tutta la popolazione. La seconda scorta invece abbiamo deciso di destinarla ai bambini in età pediatrica. Da oggi, invece, il vaccino è disponibile per tutti”.

Il dottore Volpe ha accolto presso il centro vaccinale Covid nella caserma Pepicelli anche il presidente del Tribunale, Marilisa Rinaldi e il procuratore capo di Benevento, Aldo Policastro. “Nel Sannio sia la campagna di vaccinazione contro il Covid – ha poi spiegato ancora Volpe – che quella contro l'influenza stagionale fa registrare ottimi risultati anche grazie al supporto delle istituzioni e dei rappresentanti delle forze armate al nostro fianco in qualsiasi occasione”. E la caserma dell'Arma “Pepicelli”, ormai da un anno in uso all'Asl per la lotta al coronavirus, rappresenta appieno la sinergia tra Asl e istituzioni che, con l'impiego dell'Associazione nazionale Polizia di Stato, Protezione Civile e Croce Rossa, stanno continuando nella non semplice misisone di vaccinare tutta la popolazione.

In totale in provincia di Benevento saranno disponibili 85.000 dosi contro l'influenza.

La direzione strategica dell’Asl ha quindi illustrato l’importanza dell’adesione alla campagna vaccinale contro l'influenza stagionale, in particolare per la popolazione più fragile o anziana, per favorire la riduzione del rischio di complicanze e, di conseguenza, la pressione sulle strutture ospedaliere.

“Un grazie particolare al direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe per questa giornata” ha commentato il prefetto di Benevento, Carlo Torlontano che rimarca l'importanza delle vaccinazioni e lancia un appello accorato per quelle contro il Covid: “E' importante fare la terza dose affinchè si possa uscire da questo tunnel che ormai dura da due anni e riprendere finalmente la vita normale”.

“La vaccinazione contro l'influenza e il covid resta l'arma principale” ha invece rimarcato il presidente dell'ordine dei medici di Benevento, Giovanni Pietro Ianniello che ha poi ricordato l'importanza del lavoro svolto dai medici di base sia contro le patologie influenzali che contro il Covid: “Il momento della terza dose è sicuramente un momento difficile perchè bisogna invogliare le persone e tutto sarà convogliato sull'Asl e sui medici di famiglia che dovranno effettuare le dosi ai pazienti a domicilio”.

Per tutte le vaccinazioni bisogna rivolgersi al proprio medico di famiglia oppure al centro vaccinale Asl del Servizio di Epidemiologia e prevenzione, diretto dalla dottoressa Annarita Citarella, di via Masellaro ai numeri 0824 308364 - 308365