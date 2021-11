Mastella incontra Draghi: governo e sindaci impegnati per ricostruire Il messaggio pubblicato dal sindaco di Benevento, a Verona per l’assemblea Anci

“Con il Presidente Draghi oggi a Parma per l’Assemblea dell’Anci”. A scriverlo sulla sua pagina Facebook il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che pubblica una foto del momento dell’incontro con Mario Draghi e ribadisce fiducia nel Premier: “Governo e sindaci - commenta il primo cittadino del capoluogo sannita - sono impegnati in uno sforzo comune di rinascita delle nostre comunità. Ci conosciamo da anni. Io, come il Paese, lo stiamo apprezzando per quanto sta facendo. Noi, come fecero i nostri padri, all’indomani della seconda guerra mondiale, dobbiamo avere la stessa passione, lo stesso entusiasmo, la stessa volontà, lo stesso spirito di abnegazione”.