Gesesa, Alternativa per Benevento interroga su impianto a carboni attivi «Non è stata definita la situazione emergenziale. Come si vuol risolvere la problematica?»

Il progetto Gesesa per l’installazione di un impianto di filtrazione a carboni attivi a servizio della centrale di Pezzapiana è al centro dell’interrogazione consiliare protocollata questa mattina da Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico a palazzo Mosti e prima firmataria dell’atto sottoscritto da tutti i consiglieri che si riconoscono in ‘Alternativa per Benevento’: Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio, Luigi Diego Perifano, Angelo Miceli, Antonio Picariello, Vincenzo Sguera, Luigia Piccaluga.

I consiglieri, infatti, hanno chiesto, considerando che «a tutt’oggi non è ancora definita, ai fini ambientali, la situazione emergenziale per i pozzi di attingimento di Pezzapiana e né si è a conoscenza della chiusura del procedimento di emergenza ambientale in atto» di conoscere: « lo stato di avanzamento delle procedure in atto; i motivi della mancata chiusura del procedimento di caratterizzazione ambientale; le iniziative e le decisioni che codesta Amministrazione ha intenzione di assumere per la risoluzione della problematica esposta;costi e spese sostenute per l’installazione dell’impianto di filtrazione a carboni attivi G.A.C..»