Ufficio Postale Viale Principe di Napoli: partiti i lavori Riapertura in 90 giorni

Buone notizie per l'ufficio postale di viale Principe di Napoli, temporaneamente chiuso per lavori. Lavori che sono partiti venerdì scorso, quando Poste Italiane ha affidato le chiavi alla ditta. Mercoledì dovrebbe arrivare il materiale e il cronoprogramma prevede in circa 90 giorni la fine dei lavori, gli allacci e infine la riapertura al pubblico dell'ufficio postale, su cui era intervenuto anche il primo cittadino Mastella per sollecitare una soluzione celere per ridurre al minimo i disagi per la città.