Covid, nel Sannio 31 nuovi contagi e un ricovero in più. File per fare i tamponi Nel pomeriggio test anche per i professori entrati in contatto con positivi

Sono 31 in provincia di Benevento i nuovi positivi al Covid 19 registrati dalla piattaforma nazionale nelle ultime 24 ore. In totale, in provincia di Benevento dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono state 14.138 le persone che nel Sannio hanno contratto il coronavirus. Impossibile, almeno allo stato conoscere il numero totale delle persone che purtroppo hanno perso la vita. In tal senso, infatti, l'unico dato che è ancora fornito quotidianamente è quello del San Pio, ovvero delle persone che hanno perso la vita all'intenro dell'ospedale dall'inizio della pandemia, ovvero quasi due anni fa. I pazienti positivi al covid-19 deceduti dal febbraio 2020 sono 335 su complessivi 1.397 trattati (sospetti 207 e accertati 1.190), mentre i guariti salgono a 811. Ci sono però tante persone che purtroppo sono decedute negli altri ospedali campani. Le persone in gravi condizioni, infatti, da alcuni mesi vengono trasferite in altri ospedali, in particolare in terapia intensiva del nosocomio di Maddaloni.

In aumento, purtroppo costante, anche i ricoveri presso il padiglione Santa Teresa dell'azienda ospedaliera San Pio. Una dimissione e un nuovo ingresso sono emersi dal bollettino quotidiano di ieri. Ventidue il numero totale dei letti occupati. Otto le persone ricoverate in Terapia sub intensiva nel reparto di Pneumologia, quattordici i degenti in Malattie Infettive.

Centinaia di persone dal primo pomeriggio di oggi hanno atteso all'esterno della sede Asl di via Mascellaro di poter entrare per effettuare il tampone covid in modalità drive-in. In particolare, in fila, professori, studenti e famiglie che negli ultimi tempi sono stati in contatto con alunni o colleghi poi risultati positivi. Si tratta di decine e decine di professionisti che hanno atteso delle ore prima di potersi sottoporre al tampone nell'unico centro driv-in ancora aperto a Benevento.

Nuove positività che giorno dopo giorno stanno interessando tante scuole in città che a Benevento.

Sul fronte dei controlli, il comandante della Polizia Municipale di Benevento ha emanato l'ordine di servizio per tutti gli agenti affinchè si effettuino controlli più severi a coloro che non indossano la mascherina o che non rispettano le altre norme anti contagio così come chiesto dal sindaco Clemente Mastella.