Giornata della prematurità, il Fatebenefratelli si illumina di viola Il claim dell'edizione 2021 sarà focalizzato sulla "zero separation, agiamo adesso"

Oggi, 17 novembre, si celebra la “Giornata mondiale della prematurità”. Anche l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, come accade ormai da diversi anni, aderirà all'iniziativa.

Negli ultimi anni sono aumentate la partecipazione, la visibilità, la notorietà di questa che non è una semplice data, ma un’occasione importante per accendere l’attenzione sulla prematurità, con l’obiettivo prioritario di migliorare sempre di più l’assistenza e le cure dei neonati prematuri. Finalmente, dopo un anno e mezzo di emergenza sanitaria, che ha limitato tantissime attività, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione vigenti, speriamo di poter tornare a festeggiare nelle nostre TIN i neonati, le loro famiglie e tutto il personale medico ed infermieristico, a riconoscimento del grande impegno e sforzo compiuti soprattutto nell’ultimo periodo.

Il claim dell'edizione 2021 sarà focalizzato sulla Zero separation, Agiamo adesso”. Non separare i neonati prematuri dai loro genitori” e ci auguriamo davvero che possa diventare, presto, realtà in tutte le nostre TIN.

Quest’anno l’ Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, aderendo a quanto disposto dalla SIN (Società Italiana di Neonatologia) illuminerà di colore viola il prospetto principale della struttura sanitaria di viale Principe di Napoli. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dal Superiore Fra Gian Marco Languez , dal Direttore Amministrativo Giovanni Carozza e dal Direttore Sanitario Giuseppe Guglielmucci.

“Sarà un modo colorato e luminoso” ha commentato il Raffaello Rabuano - Direttore della UOC di Pediatria/Neonatologia/UTIN del FBF, per dimostrare la vicinanza ai piccoli nati prematuri, alle loro famiglie e a tutti gli operatorio sanitari, medici ed infermieri, impegnati nella difficile missione” .