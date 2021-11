Campus Bn diventa associazione Tra gli obiettivi: formazione cittadinanza attiva, tutele democratiche, sviluppo del territorio

L’assemblea di Rete Campus Benevento ha varato lo statuto con il quale si ufficializza la sua trasformazione in associazione. Nell’ambito dei lavori sono stati rilanciati gli obiettivi perseguiti dal 2014, quelli della formazione alla cittadinanza attiva, delle tutele democratiche, della elaborazione e applicazione di programmi di sostegno allo

sviluppo del territorio e al bene comune, specialmente nei settori strategici per la crescita comunitaria individuati con il documento “La città tra visione e condivisione” con il quale l’attuale associazione propone il suo contributo fattivo e originale al futuro della città con 90 ipotesi di azione. Ai percorsi già avviati se ne aggiungono alcuni che contribuiranno a favorire l’uso trasparente e sostenibile delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Soprattutto questo impegno sarà assolto in stretta collaborazione con il Forum delle Aree Interne e

dell’Università del dialogo e della coesione.

L’assemblea di Campus ha eletto il direttivo di cui fanno parte Nico De Vincentiis (presidente); Anita Biondi (vice presidente); Stefano Stisi (segretario); Maurizio Bianchi (tesoriere); Gianluca Francesca (consigliere).