Covid, ancora una vittima al San Pio: non ce l'ha fatta una 73enne di Benevento Salgono a 336 le vittime nei reparti dedicati alla cura del coronavirus. Due nuovi ricoveri

E' una 73enne di Benevento la 336esima vittima Covid registrata nei reparti del San Pio di Benevento. La pensionata era ricoverata da alcuni giorni in Malattie infettive. All'improvviso il peggioramento e e il decesso.

Si allunga, purtroppo, la lista delle persone che non ce la fanno a superare la malattia durante il ricovero nel padiglione Santa Teresa.

Nonostante una dimissione, al San Pio arrivati altri due pazienti che fanno restare fermo a 22 il numero totale dei letti occupati.

Restano otto i pazienti in terapia sub intensiva, 12 quelli in Malattie infettive. Le altre due persone sono invece arrivate e attualmente trattenute presso l'aria covid del Pronto Soccorso in attesa del tampone definitivo. Dei 22 ricoverati 17 sono della provincia di Benevento, mentre altri 5 arrivano da fuori provincia.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano dunque a 336 su complessivi 1.399 trattati (sospetti n. 207 e accertati n. 1192) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 812.

Non si hanno invece dati e notizie delle persone residenti in provincia di Benevento che nei giorni scorsi sono state invece trasferite nelle terapie intensive di altri ospedali, come quello di Maddaloni.