Tarip, Asia: sperimentazione positiva, ora prossimi step Madaro: azienda già al lavoro per candidare ipotesi progettuali nell'ambito del Pnrr

"Il 20 novembre si concluderà la seconda fase di sperimentazione Tarip (Tariffa puntuale sui rifiuti) al rione Ferrovia. I dati, raccolti grazie alla fondamentale collaborazione del Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio, sono sufficienti per tirare un primo bilancio nel prossimo mese di dicembre, analizzare le criticità e porre correttivi". A comunicarlo l'Asia di Benevento, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta in città che nel tracciare un primo bilancio del progetto che dovrà portare all'applicazione della tariffa puntuale annuncia i prossimi step.

"Il progetto ha infatti raggiunto circa il 50% dell'utenza campione, un numero corrispondente alle proiezioni iniziali dei tecnici aziendali e più che sufficiente per studiare il sistema e perfezionarlo. I prossimi step saranno dunque l'analisi dei dati, la risoluzione delle criticità emerse e l'estensione della Tarip a tutta la città".

"La sperimentazione Tarip - ha dichiarato l'amministratore unico, Donato Madaro - è andata più che bene, ma ora il progetto per andare avanti ha bisogno di essere industrializzato sfruttando i fondi messi a disposizione Pnrr, in tal senso l'Azienda è già al lavoro per candidare alcune ipotesi progettuali".