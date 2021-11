Ambrosone: bike e monopattini per una mobilità sempre più sostenibile L'assessore ai Trasporti: lavoriamo per offrire ai visitatori nuovi modi per spostarsi in città

Dal bike sharing ai monopattini elettrici, si prova ad accelerare sulla mobilità sostenibile per garantire a chiunque voglia visitare la città di potersi muovere con mezzi green. Ad assicurarlo l'assessore ai Trasporti, Luigi Ambrosone: “Stiamo lavorando per creare le condizioni per una mobilità sempre più sostenibile in città. E – ricorda il delegato al settore - dopo aver lavorato al rinnovo al parco automobilistico del trasporto pubblico locale, a fine dello scorso anno abbiamo partecipato ad un bando regionale, che ci auguriamo che questo possa determinarsi, per realizzare punti di riferimento del bike sharing nei pressi dei tre snodi ferroviari cittadini ovvero a Benevento Rione Libertà, Appia e Stazione Centrale”.

Ma come detto l'obiettivo è riuscire a garantire una scelta più ampia per chi decide di muoversi in città: “Oltre al bike sharing, c'è poi una seconda opzione attraverso la messa in uso di monopattini elettrici e ciclomotori sempre elettrici. Per dare a chi viene in città una serie di alternative per muoversi senza l'auto”.

Un impegno che, come precisa il delegato al settore, rivolge particolare attenzione alle nuove normative in materia: “C'è la nuova norma che regolamenta l'uso dei monopattini, emanata circa quindici giorni fa e questa mattina (ieri per chi legge ndr) abbiamo fatto una riunione per definire i prossimi step. E credo che a breve avremo in città monopattini elettrici e dunque un nuovo modo per incentivare la mobilità sostenibile. Un servizio che speriamo possa essere utile anche ai visitatori”.

Una proposta, dunque, che si spera possa diventare presto operativa assicurando l'accesso a bike e monopattini anche a chi arriva a Benevento in treno: “Partire da Milano, sapere che è possibile arrivare in città in cinque ore e trenta e alla stazione di Benevento avere la possibilità di usare bici elettriche oppure il monopattino per sposarsi significa creare non solo un servizio, ma anche e soprattutto rispondere alle indicazioni che arrivano dall'Europea”.