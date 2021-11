Protezione civile, Barbieri: impegno straordinario sul territorio Il commento del delegato al settore dopo l'esercitazione nazionale di ricerca e soccorso

“Ho partecipato nei giorni scorsi all'esercitazione nazionale di ricerca e soccorso Sater, tenutasi nel nostro Sannio, ed è stata un'opportunità per vivere ‘sul campo’ l'impegno degli uomini e delle donne che si dedicano, con grande senso di responsabilità, alla salvaguardia del nostro Paese; un modo per assicurare vicinanza agli straordinari volontari del gruppo beneventano della Protezione Civile, impegnati sul nostro territorio". Italo Barbieri, consigliere comunale con delega alla Protezione civile interviene all'indomani dell'iniziativa realizzata nel Sannio e ribadisce: "A queste persone va il più sincero ringraziamento per la costante dedizione. Quanto prima sarà concordata, con i vertici regionali e locali, una mirata azione di comune collaborazione, tesa all'unità delle parti, così come auspicato dallo stesso sindaco Mastella”.