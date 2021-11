Povertà in crescita. "In Caritas 847 nuovi accessi, mai così tanti" Presentato il dossier all'Arcidiocesi di Benevento. Accrocca: situazione preoccupante

“Ottocentoquarantasette nuovi accessi. Un boom abnorme. Mai così tante, in dieci anni dall'attivazione del centro di ascolto della Caritas diocesana, le persone che hanno chiesto aiuto”.

Cresce la povertà nell'anno della pandemia a Benevento. Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile come mette nero su bianco il “Dossier povertà 2021 sull'esclusione sociale - Le povertà accanto” presentato dalla Caritas di Benevento.

Maria Pia Mercaldo che ha curato il lavoro parla di dati assolutamente eccezionali. “Al di là dei nuovi ingressi il totale delle persone seguite in totale, rispetto all'anno precedente, è cresciuto del 75%”. La pandemia si è abbattuta con forza soprattutto sulle famiglie con un incremento del numero di persone coniugate, ben il 50 per cento degli assistiti.

Si tratta innegabilmente di effetti provocati dalla pandemia e Mercaldo poi sottolinea “In Caritas abbiamo avuto anche l'accesso di categorie che mai erano state presenti prima. Il 6,5% dei cassintegrati, ad esempio. Durante il lockdown si sono trovati a fare i conti con una decurtazione dello stipendio che li ha indotti a chiedere aiuto”.

Non solo. Povertà in aumento anche tra i lavoratori in nero, parimenti bloccati dalla pandemia. Dato importante anche quello che riguarda i pensionati. La loro entrata fissa non è riuscita a garantir loro di farcela da soli, spesso perchè hanno prestato aiuto alle famiglie impoverite dal covid. “Il bisogno è divenuto estremo – ribadisce l'Arcivescovo di Benevento Felice Accrocca – non solo per il lavoro ma anche per altri bisogni” come testimoniato dall'accesso ad altri sportelli della Caritas.

Torna a parlare della necessità di progettualità a lungo termine, l'Arcivescovo Accrocca. E sottolinea “Parliamo di dati purtroppo facilmente prevedibili” e non nasconde il suo timore “Continua ad allargarsi la forbice tra i pochi ricchi, che diventano sempre più ricchi, e i tanti poveri che crescono sempre di più. Ci ritroviamo in mano alla grande finanza. I dati che emergono sono innegabilmente preoccupanti. La povertà non può che far crescere la tensione sociale che può sfuggire di mano da un momento all'altro, come già in qualche frangente è stato dimostrato. La situazione sociale, che rischia di mettere in difficoltà tante famiglie, non può non preoccupare”.