Caritas, direzione ad interim a Don Sergio Rossetti L'Arcivescovo Accrocca: non abbiamo ancora nominato un sostituto

“In questo momento di transizione, spero breve, c'è Don Sergio Rossetti che conosce bene la situazione avendo già collaborato per anni”.

L'Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, a margine della presentazione del dossier Caritas sulla povertà, ha spiegato che non è ancora stato nominato un sostituto per l'incarico di direttore della Caritas ricoperto da Don Nicola De Blasio.

Don Sergio Rossetti presterà il suo apporto ad interim, fintanto che non si definirà meglio il da farsi, Accrocca prosegue “Poi si provvederà a definire un nuovo direttore per la Caritas, che possa espletare in modo più stabile questo ruolo. Purtroppo è una situazione inaspettata, dunque, non è così immediata la soluzione”.

Per la parrocchia di San Modesto Accrocca annuncia di non aver ancora deciso per un sostituto ma sottolinea “La parrocchia va avanti, le celebrazioni dei sacramenti proseguono”.