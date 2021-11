Sindrome da delezione del cromosoma 22q11, l'Arco si illumina di rosso Iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Benevento

L’amministrazione comunale di Benevento, nell’esprimere un sentito apprezzamento per la lodevole iniziativa, ha aderito alla giornata internazionale della Sindrome da delezione del cromosoma 22q11, e, per l’occasione, lunedì 22 novembre, l’Arco di Traiano sarà illuminato di rosso, il colore scelto per rappresentare la patologia e sensibilizzare l’opinione pubblica.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Delezione del Cromosoma 22, Aldel22 A.P.S, nasce, infatti, con l’intento di stimolare la ricerca scientifica e contribuire alla diffusione della conoscenza di questa sindrome genetica, di cui ancora troppo poco si parla, nonostante sia la più diffusa tra le malattie rare.