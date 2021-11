Covid, al San Pio di Benevento muore una 84enne di Apice Salgono a 337 le vittime registrate nell'ospedale sannita dove ci sono ricoverate 23 persone

E' una 84enne di Apice la 337esima vittima covid registrata nei reparti dedicati dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. La donna era ricoverata da giorni in Terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia. L'ennesimo dramma, purtroppo, registrato nell'ospedale sannita dove ormai da quasi due anni si combatte contro il coronavirus con centinaia e centinaia di accessi. Restano 23 i pazienti ricoverati al Rummo nonostante il decesso e una dimissione.

Sono quindi due i nuovi accessi all'interno della struttura sanitaria. Nove le persone in condizioni preoccupanti in terapia sub intensiva, tredici i letti occupati in Malattie infettive e una persona è invece trattenuta nell'area covid annessa al Pronto Soccorso in attesa dell'esito del tampone definitivo.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi al San Pio ammontano a 337 su complessivi 1.403 trattati (sospetti n. 207 e accertati n. 1196) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 814.