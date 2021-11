Consulta degli studenti sanniti, Glauco Rampone eletto presidente Vicepresidente Fausto Desiderio del Liceo Scientifico “G. Rummo”

Glauco Rampone dell’istituto “Galilei-Vetrone” è stato eletto presidente della Consulta provinciale degli studenti che si è riunita ieri per la prima in assemblea plenaria per il biennio 2021/23.

I lavori hanno avuto inizio con il saluto del presidente uscente della Cps di Benevento Iacopo Pacilio, che con la sua presenza ha voluto non soltanto manifestare gratitudine e rispetto nei confronti della carica che ha avuto l’onore di ricoprire, ma anche fare i suoi più sinceri auguri a tutti i rappresentanti neo-eletti, con la fiducia del buon lavoro che svolgeranno per la comunità scolastica della provincia.

A candidarsi sono i tre studenti Fausto Desiderio del Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento, Glauco Rampone dell’ istituto “Galilei-Vetrone” con sede sempre a Benevento, e Giuseppe Marcucci del Liceo Scientifico Statale "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo (BN).

Glauco Rampone eletto presidente e Fausto Desiderio nel ruolo di vicepresidente. Meritevole è stato il loro atteggiamento completamente ostile all’idea di un'egemonia presidenziale, mostrandosi invece promotori di una completa collaborazione intra pares, in accordo con rapporti in continua evoluzione tra tutti gli studenti rappresentanti.

«Sarà un biennio cruciale, in quanto ci auspichiamo che possa segnare la definitiva uscita dalla pandemia e l'inizio di un nuovo capitolo per la Consulta e di noi studenti della provincia di Benevento», queste le parole dell'eletto vicepresidente Fausto Desiderio.

Il presidente Glauco Rampone, inoltre, aggiunge: «Una Consulta che possa dirsi rappresentativa di 20 Istituti deve accogliere all'interno del processo decisionale le sensibilità di tutti i suoi componenti. In questo senso di orizzontalità e armonia deve muoversi la CPS Benevento».

I rappresentanti hanno manifestato una completa volontà a far in modo che una vera rivoluzione ci sia e, a tal proposito, è attesa con entusiasmo la convocazione della prossima assemblea plenaria, che vedrà la formazione di gruppi di lavoro e commissioni e l'avvio ufficiale del progetto.