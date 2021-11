Covid. Al San Pio di Benevento due ricoveri e due dimissioni Il report dell’azienda ospedaliera del capoluogo sannita

Due dimissioni, ma anche altri due ricoveri. Resta invariato il dato dei degenti nell’area Covid del San Pio di Benevento dove si contano 23 posti letto occupati (come nella giornata di ieri). Come detto due i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore, si tratta in entrambi i casi di cittadini sanniti.

Mentre sono 15 i sanniti ancora ricoverati, 8 sono residenti in altre province, di cui 11 nel reparto di pneumologia sub intensiva, 11 a malattie infettive ed uno nell’area isolamento Covid allestita nei pressi del pronto soccorso.