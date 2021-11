Legambiente, Basile: nuovi alberi in ogni piazza, anche dopo la Festa nazionale La sfida dell'associazione: “Serve l'impegno di tutti”

“Piantare nuovi alberi in ogni piazza della città”. E' la proposta di Antonio Basile, presidente di Legambiente Benevento, che in occasione della festa promossa nell'ambito della campagna per la tutela del verde e del territorio rilancia la sfida anche nel Sannio e chiede di proseguire con questo impegno anche al di là della ricorrenza nazionale.

“Il messaggio di questa giornata – evidenzia l'esponente dell'associazione ambientalista - è che l'albero è un riferimento per la lotta all'inquinamento e al cambiamento climatico di cui tutti noi abbiamo visto gli effetti negli ultimi tempi”. Tematiche che richiedono “l'attenzione da parte di tutti a compensare le attività di urbanizzazione piantando un albero”.

Così dalle scuole alle associazioni l'invito è di portare avanti tutto l'anno queste iniziative e dunque a “partecipare anche al di là delle date strettamente ufficiali della Festa dell'Albero. Possono farlo le associazioni, ma anche i privati cittadini”.

Di qui la proposta per Benevento con l'obiettivo di riuscire a garantire sempre nuovi alberi a fronte di nuove attività di urbanizzazione: “E' un problema di smog ma anche di qualità della vita, e la domanda è come a fronte delle nuove attività di urbanizzazione mitigarne gli effetti sull'ambiente e sul clima a livello locale. E una risposta potrebbe essere proprio di piantare nuovi alberi, ad esempio – spiega infine Basile - proprio dove ci sono dei parcheggi, importantissimi per la qualità della vita, ma potrebbero ospitare anche delle piccole alberature”.