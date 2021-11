Guasto sulla condotta Torano Biferno, numerose zone di Benevento senz'acqua Ecco le zone interessate. La Gesesa sta predisponendo le autobotti nella zona di Capodimonte

Questo pomeriggio un guasto sulla condotta regionale Torano-Biferno sta provocando un'interrezione idrica estesa sia in città che inalcuni centri della provincia come Melizzano e Ponte.

A darne notizie è la Gesesa: “Comunichiamo che a causa di un guasto improvviso sulla condotta Torano – Biferno, di competenza della Regione Campania, è stato sospeso da subito il flusso idrico, per la città di Benevento, da parte dei tecnici del detto ente per permettere i lavori urgenti e necessari.

Di conseguenza, si verificherà mancanza d’acqua nell’immediato nelle seguenti zone: Zona Capodimonte (tutta area di Capodimonte compresa via Croce Rossa- Zona ASI (Area Industriale); Contrada Coluonni; Contrada Olivola; Contrada San Vitale – Contrada Scafa – Contrada Masseria del Ponte; Contrada Cancelleria tutta e Contrada Piano e Cappelle; Contrada San Giovanni- Contrada Francavilla-– Contrada Lammia – Contrada Bonavita – Contrada Mosti- Contrada La Francesca- Contrada Le Murate-Contrada Ponte Cardone. Zona Torrepalazzo (compresa l’area nel Comune di Torrecuso), via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e zone limitrofe, parte di viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse e Piazza Castello.

Invece il servizio idrico sarà sospeso nelle prossime ore nelle seguenti zone: zona Pacevecchia, via Fratelli Rosselli, via Gramsci, viale Atlantici e traverse, viale Mellusi e traverse, via Calandra e traverse.

Attualmente la Regione Campania non è in grado di stabilire i tempi precisi per il ripristino, che si prevede possa essere intorno alle ore 06.00 di domani mattina salvo imprevisti.

Ci saranno aggiornamenti nel corso delle prossime ore sullo stato dei lavori che si stanno effettuando da parte della Regione Campania con cui stiamo costantemente in contatto.

Ci scusiamo per i disagi non dipendenti dalla nostra attività di gestione. Per tutte le informazioni è possibile chiamare il numero verde 800 51717 o collegarsi alla pagina Facebook e sito web di GESESA".

AGGIORNAMENTO: GESESA- Benevento, interruzione idrica per guasto sulla condotta regionale Tirano-Biferno: attivata autobotte in zona Capodimonte.

Comunichiamo che nelle more del ripristino dell’erogazione sarà prestato servizio sostitutivo con autobotte presso zona Capodimonte e precisamente nella zona antistante la chiesa di San Giuseppe Moscati.

Seguiranno aggiornamenti con l’orario in cui sarà operativa l’autobotte.