Covid. I dati aggiornati del San Pio di Benevento Passa da 23 a 22 il numero dei posti letto occupati nell'area dedicata all'emergenza coronavirus

Resta sostanzialmente stabile il dato dei ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento. Passa da 23 a 22 il dato complessivo dei pazienti in degenza: uno dei pazienti sanniti ricoverato a pneumologia sub intensiva si è negativizzato ed è stato trasferito in reparto ordinario di degenza.

Mentre sono 14 i sanniti ancora ricoverati, otto sono residenti in altre province di cui dieci nel reparto di pneumologia sub-intensiva e dodici a malattie infettive. Ad oggi 1198 i pazienti accertati positivi trattati dall'inizio della pandemia presso l'area covid dedicata (nella foto), di cui 916 residenti nella provincia di Benevento.