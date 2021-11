Dalla cura dei dettagli all'attenzione per le materie prime, ecco Crisalide Mercoledì l'inaugurazione della nuova attività a Benevento

Attenzione per i dettagli e ricerca costante della materia prima. Arriva a Benevento una nuova proposta culinaria che fa del chilometro zero e della valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali la sua mission. E' il ristorante Crisalide, in via Paolella, che sarà inaugurato mercoledì, 24 novembre, nel capoluogo sannita.

Una nuova attività che potrà contare, però, su una lunga esperienza nel campo della ristorazione. “Ristorante a carattere moderno e deciso, con piatti nazionali e l'attenzione massima per i prodotti beneventani e campani”, assicura il titolare Mario Gigante presentando le tante novità che presto saranno proposte partendo da “una cucina tradizionale rivisitata”.

Una location suggestiva con una fornita cantina di vini in cui troveranno ampio spazio le ottime cantine locali, molti vini nazionali, ma non mancheranno anche le “bollicine” più rinomate del parterre italiano e francese.

L'attività, inoltre, sarà aperta dalle dieci a mezzanotte con due fasce orarie (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30) dedicate all'aperitivo con un fornitissimo drink list. Ma come detto tante novità, non solo nella proposta culinaria: all'ingresso gli ospiti potranno ammirare due suggestive “cupole dove sarà possibile mangiare in modo riservato”. Tutto pronto insomma per conquistare e coccolare gli ospiti con tante innovazioni in cucina ed una location moderna e raffinata.