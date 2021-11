Covid e scuola, gruppo Pd Comune: "Una cabina di regia per diritto istruzione" Con la crescita dei contagi necessaria un'azione di coordinamento

“Nelle ultime settimane è cresciuto, anche nel Sannio, il numero delle persone contagiate dal Covid 19. Rispetto a quanto accaduto in passato, però, abbiamo fortunatamente un’arma in più su cui contare: il vaccino. E’ dunque possibile affrontare le difficoltà scongiurando l’insorgere di una nuova situazione emergenziale”. Così in una nota stampa il gruppo consiliare a palazzo Mosti del Partito Democratico. “Come pure sottolineato ieri dal direttore generale dell’Asl Benevento Gennaro Volpe, - prosegue la nota - a preoccupare in particolare è il fronte della scuola. Le perplessità esplicitate dal vertice dell’azienda sanitaria locale sono condivisibili e richiedono uno sforzo collettivo da parte delle istituzioni coinvolte. Il tutto, partendo dalla constatazione che sarebbe una sconfitta il ritorno alla stagione delle chiusure indiscriminate, soprattutto per una realtà territoriale, come il Beneventano, dove la campagna vaccinale – almeno in relazione alle prime e seconde dosi – ha raggiunto risultati ragguardevoli”.

“L’impegno di tutti, allora, dovrebbe focalizzarsi intorno a un obiettivo: tenere le scuole aperte e far completare in sicurezza e serenità l’anno scolastico. A tal fine, potrebbe rivelarsi utile istituire al Comune di Benevento una cabina di regia che possa monitorare la situazione dei contagi nelle scuole e coadiuvare la politica a prendere le decisioni corrette nel caso sia necessario rallentare il contagio attraverso chiusure o riduzioni delle attività in presenza, il tutto fornendo comunicazioni chiare e puntuali sullo stato di diffusione del virus”.