Nasce la "Confraternita del Cardone Beneventano" La curiosità. L'associazione senza scopo di lucro per valorizzare i prodotti tipici del Sannio

Si è costituita ufficialmente a Benevento la “Confraternita del Cardone Beneventano” per iniziativa di un gruppo di persone cui sta a cuore la valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali di Benevento e del Sannio. Il Cardone Beneventano è un piatto tradizionale che si gusta nel periodo Natalizio per scaldare i cuori delle famiglie che, intorno a quel piatto, si riuniscono.

Un piatto che nel nostro territorio è considerato una consuetudine, ma che nel resto del mondo dove è stato a volte proposto, ha riscosso un successo incredibile. Per tale motivo la Confraternita si pone l’obiettivo di una valorizzazione di questo piatto e della filiera annessa visto che nella ricetta originaria si utilizzano elementi della nostre campagne.

Gli elementi che identificano questo piatto hanno innanzitutto una qualità molto elevata perché è fatta con prodotti locali a Km 0 e la loro unione, nelle giuste proporzioni, fa scaturire un piatto dalle qualità eccelse sia sotto il profilo del gusto che su quello nutrizionale. Sono in allestimento iniziative per una valorizzazione del prodotto e della filiera che saranno pubblicate sui canali social che la Confraternita sta ultimando e attraverso i media. Sarà a breve lanciata anche la campagna di tesseramento per chi è interessato a condividere momenti di gioia ed iniziative enogastronomiche. La Confraternita ha sede in Benevento alla via Don Luigi Sturzo, 47 e per informazioni si può inviare una mail a confraternita.delcardonebn@gmail.com .