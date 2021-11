Covid. Ancora un ricovero al San Pio di Benevento Nessuna dimissione, ma nuovo ingresso nei reparti dedicati all'emergenza coronavirus

I numeri fortunatamente appaiono ancora lontani da quelli registrati nella fase più critica dell'emergenza sanitaria, ma ad oggi il dato dei ricoveri per covid al San Pio aumenta di nuovo seppur di una sola unità.

Nessuna dimissione nelle ultime ventiquattro ore, ma come detto un nuovo ingresso nei reparti dedicati alla cura dei pazienti positivi al virus. E passa da 20 a 21 il dato dei ricoveri. Si tratta di tredici sanniti e otto cittadini residenti in altre province, di cui nove che necessitano delle cure del reparto di pneumologia sub-intensiva mentre gli altri dodici sono in degenza a malattie infettive.

Complessivamente, dunque, diventano 1199 i pazienti accertati positivi trattati da febbraio dello scorso anno, ovvero dall'inizio della pandemia, presso l'Area Covid del San Pio, di cui 917 residenti nella provincia di Benevento.