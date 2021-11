Panchina rossa realizzata con materiale di riciclo all'Asi di Benevento L'iniziativa dei volontari della casa circondariale di Benevento nella zona industriale

All’Asi di Benevento, i volontari della Casa Circondariale hanno realizzato con materiali di riciclo una panchina rossa in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che cade oggi il 25 di novembre.

Un’iniziativa spontanea che assume una doppia valenza: testimonianza contraria ad ogni violenza consumata ai danni delle donne, e motivo di riflessione per la popolazione carceraria su di una tematica attuale e drammatica.

Dal 2019 un Protocollo d’Intesa unisce il Consorzio Asi e il Carcere di Benevento per il recupero sociale e il reinserimento lavorativo dei soggetti “ospiti” in regime di semilibertà; una fra le best practice voluta dai vertici consortili che con grande sensibilità hanno favorito un processo inclusivo e con ricadute sociali concrete.

Il presidente del Consorzio Asi, Luigi Barone ha rinnovato la sua soddisfazione per la collaborazione avviata con l’amministrazione carceraria e per gli esiti del percorso di recupero. “E’ fortemente sintomatico e premiante per chi ha creduto in questo accordo, che fra le molte iniziative odierne, questa abbia una matrice inversa. La popolazione di dentro esporta un messaggio consapevole di non violenza e lo celebra attraverso un manufatto simbolico che verrà da oggi posizionato all’esterno del Consorzio, quale visibile monito dell’impegno congiunto fra istituzioni locali”.