Rosa: fontane ripulite, ora più rispetto da parte di tutti per questi monumenti L'appello ai cittadini dell'assessore all'Ambiente

"Ho concordato nelle ultime ore un intervento di manutenzione di tutte le fontane cittadine, facendole ripulire dalla ditta che ne ha il compito". Ad annunciarlo l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa che documenta con le immagini gli interventi effettuati per il ripristino del decoro delle fontante ma rivolge al tempo stesso un appello ai cittadini a preservare lo stato dell'arte di questi monumenti: "E' un bel colpo d'occhio vedere quelli che sono monumenti in molti casi simbolo della nostra città ritornare a splendere, tanto più se, come quelle del Corso Garibaldi o della Stazione ferroviaria, sono un vero e proprio biglietto da visita per la città. Tuttavia, e proprio per questi motivi, invito i cittadini a rispettare i nostri monumenti, e a non gettare rifiuti nelle nostre fontane: l'intervento di manutenzione e di valorizzazione del nostro patrimonio artistico e monumentale più importante è quello che facciamo noi ogni giorno, rispettandolo".