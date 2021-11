Confindustria - Asl: 70 screening oncologici gratuiti Vigorito: «Indispensabile mettere l'uomo al centro di ogni iniziativa»

Oggi, a Limatola, presso Cosmind srl l’iniziativa organizzata Da Confindustria Benevento in collaborazione con Asl sulla prevenzione oncologica.

Sono 70 gli SCREENING ONCOLOGICI GRATUITI realizzati in una sola giornata per la prevenzione di alcuni dei tumori più diffusi nella popolazione adulta: collo dell'utero, mammella e colon retto. L’iniziativa rientra nell’ambito della Campagna di Prevenzione Oncologica in linea con le direttive della Regione Campania che offre, grazie al personale sanitario qualificato, la possibilità di effettuare, su una stazione mobile itinerante, dotata di appositi ambulatori, tutti gli esami di prevenzione previsti dal piano sanitario.

“Confindustria ritiene indispensabile poter offrire il proprio apporto a tutti i livelli, convinta che l’uomo sia centrale in tutte le iniziative che porta avanti. Queste le parole di Oreste Vigorito Presidente Confindustria Benevento. L’esperienza dell’HUB vaccinale ha consentito di sperimentare un percorso virtuoso che sta continuando a garantire i propri frutti. Il nostro plauso all’Asl, al personale medico e sanitario e alle imprese associate per l’impegno attivo in questa direzione. Abbiamo messo a punto con successo questa formula di collaborazione attiva tra ASL e Confindustria che stiamo perseguendo grazie all’impegno delle aziende associate che hanno condiviso questo percorso.”

La campagna che già è periodicamente promossa dall’ASL, trova un ulteriore alleato nelle imprese che si impegnano nel diffondere la cultura della prevenzione attraverso azioni complementari.

Per Gennaro Volpe: “La collaborazione tra Asl Benevento e Confindustria si è rivelata una formula vincente che ha dato eccellenti risultati nella campagna vaccinale contro il Covid e se un modello è vincente va promosso e replicato. Con questa iniziativa ci rivolgeremo ai titolari di imprese, ai dipendenti e ai loro familiari che rientrano nei target di età previsti per l’effettuazione degli esami dei tre screening proposti. Siamo certi che questa alleanza tra mondo produttivo e sanità territoriale contribuirà a recuperare l’inevitabile stop imposto dalla pandemia negli ultimi due anni.

“Le imprese hanno, oggi più che mai, un ruolo di responsabilità sociale rispetto alle comunità e al territorio in cui producono – ha dichiarato Clementina Donisi CFO& Human Resources di Cosmind srl e Vice Presidente di Confindustria Benevento. Con questo spirito abbiamo creduto nell’importanza di promuovere e favorire la campagna di prevenzione oncologica condotta dall’Asl nell’ambito delle attività della regione Campania.

Abbiamo accolto con spirito di servizio, l’iniziativa segnalata dall’ASL che si coniuga con la nostra mission e soprattutto con la filosofia di vita dell’azienda.

Abbiamo a cuore la salute e la qualità della vita dei nostri collaboratori e dell’intera collettività e renderci utili per favorire questo obiettivo rappresenta per noi un importante risultato oltre che motivo di orgoglio personale. Ringrazio personalmente l’ASL per aver visto in noi un prezioso alleato nella battaglia della prevenzione che portiamo avanti unitamente ad ulteriori progetti di sviluppo del contesto territoriale”.

Confindustria Benevento ha messo a punto, grazie ad un puntuale sistema di prenotazione e di informazione, un supporto organizzativo capace di garantire un meccanismo di appuntamenti efficiente, evitando assembramenti, rispettando i tempi e riducendo le attese.