Green e ambiente, l'amministrazione Mastella rilancia l'obiettivo Piantumato un olivo alla rotonda di via Meomartini. Rosa: novità per i pini di Viale Atlantici

Incrementare il numero degli alberi e puntare sulle politiche di sostegno all'ambiente. L'amministrazione Mastella rilancia l'obiettivo per Benevento in occasione della piantumazione di un imponente olivo al centro della rotonda in via Meomartini. Una nuova piantumazione in città voluta dall'amministrazione comunale che guarda con rinnovato impegno alle politiche dell'ambiente.

Tutelare il green è tra gli obiettivi rilanciati dal sindaco Mastella in occasione della messa a dimora dell'olivo, donato da privati cittadini.

“E' da sempre un nostro obiettivo – ha commentato Mastella – in questa zona abbiamo riaperto l'area verde di Villa dei Papi, a cui daremo ulteriore vitalità e proseguiremo in altre zone. Benevento possiede la ricchezza delle contrade che sono immerse nel verde”.

Un lavoro, quello per le politiche ambientali, che sarà studiato anche in vista dei fondi del piano di ripresa e resilienza “Vedremo se ci sono risorse per interventi da attuare in città anche grazie ai fondi europei”.

“In città bisogna incrementare il numero di alberi- ha commentato l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa – ricordando le recenti piantumazioni di ciliegi e querce in occasione della festa dell'albero e poi annuncia novità riguardo all'annosa questione dei pini di viale Atlantici. Al centro della controversia le ragioni dell'amministrazione che ha annunciato ulteriori abbattimenti per ragioni di sicurezza e quelle dei comitati ambientalisti che vorrebbero conservare l'importante patrimonio arboreo.

“Giovedì ho chiamato il nostro consulente di parte, il vice presidente nazionale della società italiana di arboricoltura, Cardiello, a cui ho chiesto con il dirigente del mio settore uno stato dell'arte e un quadro sinottico di tutte le piante per poter poi attivare le linee per la gestione della problematica”. Ma ribadisce: “Dove saremo costretti ad abbattere saremo pronti a piantumare nuovamente”.