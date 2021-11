Borsa del turismo di Paestum, Benevento promuove il suo patrimonio Il sindaco Mastella: il Sannio ha spopolato attraendo numerosi tour operator

"Insieme agli assessori al Turismo e alla Cultura, Attilio Cappa e Antonella Tartaglia Polcini, siamo stati, stamani, alla “Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico”, a Paestum, dove, fino a domani, sarà possibile visitare lo stand dedicato alla città di Benevento".

Così, in un post su facebook, il sindaco di Benevento Clemente Mastella che prosegue: "L’imponente bellezza del patrimonio culturale della nostra città, icasticamente rappresentata nei pannelli realizzati, grazie alla sinergia istituzionale per la promozione del nostro territorio, ha spopolato, in questi giorni, tra gli stand espositivi, attraendo numerosi tour operator. Una quanto mai preziosa occasione per valorizzare e far conoscere una realtà, intrisa di storia ed arte, intercettando nuovi visitatori, per accrescere sempre di più il turismo culturale nella nostra città".